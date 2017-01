Raad wil meer sturen in aanbod woningbouw Ommen

Sandra Veltmaat

OMMEN - Hoewel de gemeente Ommen de laatste jaren weer diverse bouwprojecten in uitvoering heeft, kan niet zonder meer geconcludeerd worden dat het aanbod aansluit bij de gewenste ontwikkeling. Dat is de hoofdconclusie uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie Ommen naar het woonbeleid van de gemeente.

De gemeenteraad, die meermalen heeft aangegeven dat er ruimte moet zijn voor sociale woningbouw en levensloopbestendige woningbouw, bespreekt de uitkomsten van het rapport donderdagavond.

Er zijn in het onderzoek diverse knelpunten gesignaleerd. Externe factoren die een rol speelden, waren de crisis op de woningmarkt en de moeizame samenwerkingsrelatie met woningcorporatie De Veste, een aantal jaren geleden. Daarnaast heeft het de gemeente tijd gekost om te bepalen op welke locaties er gebouwd ging worden. Ook de financiële situatie bij de grondexploitaties speelt een rol. Om de tekorten niet al te ver te laten oplopen is er weinig speelruimte om te sturen op bepaald woningaanbod.

Over de bijdrage van de projecten aan het gewenste woningaanbod in Ommen wordt door de gemeente zelf weinig informatie gegeven. Er is in een vastgestelde woonvisie beleid geformuleerd en er worden projecten uitgevoerd, maar de verbinding tussen beleid en projecten is dun. Daarom heeft de gemeenteraad moeite een vinger aan de pols houden over de uitvoering van de gemeentelijke woonvisie.