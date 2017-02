Schaduwkabinet | Martin Kirchner

Personeelstekort in de zorg het hoofd bieden, dat wordt de grootste uitdaging voor hem, zegt minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin Kirchner van het Stentor-schaduwkabinet. ,,En de sport: Erica Terpstra als staatssecretaris?’’

Martin Kirchner heeft in zijn rol als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de cijfers op een rij. ,,We hebben landelijk deze komende kabinetsperiode ten opzichte van nu zeventig- tot tachtigduizend extra mensen in de zorg nodig. Met name voor de ouderenzorg. Gevolgen van de vergrijzing. De grootste uitdaging.’’ Maar eerst kijken we met hem achterom.

Wat ging er de afgelopen vier jaar mis binnen deze ministerspost?

,,Nou, het beleid van het afgelopen kabinet vind ik niet echt slecht, hoor. De verdere decentralisatie van zorg is goed. Gemeenten die zorgtaken overnemen van het Rijk: prima! Zorg is zo op korte afstand van de burger. Alleen is er iets te stringent vastgehouden aan bezuinigingen. Verpleeghuizen moesten eerst bezuinigen, konden minder personeel houden. Staatssecretaris Martin van Rijn zei onlangs dat de verpleeg­huizen toch miljoenen euro’s extra krijgen. Voor meer personeel. Had die gelden vooraf gegeven, dan waren die ontslagen niet nodig geweest.’’ ,,Dan, de afvinklijsten en protocollen, dat vind ik niets. Stuur zorgverleners er niet op uit met checklisten van dingen die ze gedaan moeten hebben en dan ondertekend moeten inleveren.’’

Wat moet er gebeuren in uw portefeuille de komende tijd?

,,ActiZ, de organisatie van zorgondernemers, becijferde dat er dus zeventig- tot tachtigduizend extra mensen in de zorg nodig zijn. Vooral voor het Oosten ook belangrijk, daar kom ik zo op terug.’’

,,Het volgende, ja hier ga ik de rokers toch pijn doen… Maar alle rookpalen gaan weg op stations en ook op sportcomplexen gaan we niet meer roken. Want in openbare gelegenheden roken, dat kan niet meer...’’

,,Betuttelend? Dat vonden we ook toen het in restaurants verboden werd, maar als jij je biefstuk eet en er begint iemand naast je te roken, wat vind je daar nu van? Alles is gewenning. Laten we onze omgeving nog gezonder maken.’’

Wat is de prioriteit in de regio?

,,Mensenhanden dus. We moeten de middelbare scholen al langs om daar meisjes en jongens warm te maken voor beroepen in de zorg. Want daar is echt werk te doen de komende jaren, er komt een chronisch personeelstekort.’’ ,,Bij deze verkapte vraag wat Den Haag - het Westen - voor het Oosten moet betekenen in zorg en welzijn, kun je het omdraaien. Laten we ergens leren van het Westen. Zij kampen daar al langer met tekorten onder verpleegkundigen en moeten inventief zijn om dat op te lossen. Kennen het probleem dat wij krijgen.’’ ,,Ik zie wel een kans bij de nieuwe migranten in onder meer Oost-Nederland. Zij willen straks graag werken en misschien kunnen zij na opleiding deels het personeelsgat dichten.’’

,,Tot slot sport. Sorry, ik stel daar een staatssecretaris voor aan. Hopelijk krijg ik Erica Terpstra zo ver.’’