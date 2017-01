Vechtdalbus baart opzien in Afrika

VECHTDAL - Nee, moet ook Ton Schellings toegeven, hij heeft niet het idee dat de knalroze bus in Marbella of Marrakesh er voor zorgt dat toeristen massaal het vliegtuig naar het Vechtdal pakken. Maar opvallend is het gezelschap dat de verouderde touringcar naar Gambia rijdt wel degelijk. „Het is de kleur die het hem doet”, verklapt Schellings het geheim.

Hij rijdt deze maandagochtend door het Atlasgebergte van Marokko, samen met zeven vrienden. „Rots, rots, rots. Dat zie ik als ik naar buiten kijk. Wat een prachtig gebied hier. Nog even en dan is het zand, zand, zand. Weer wat anders.”

Knalroze

Schellings kocht in het verleden de oude bus van Vechtdal Marketing - knalroze, met kenmerkend anjerlogo en de opdruk ‘Vechtdal Overijssel, alle tijd’ - over voor zijn vervoersbedrijf in het Twentse Rossum. Hij pendelde er in de nachtelijke uren mee voor discotheken en vervoerde menig voetbalelftal naar een verre uitwedstrijd. Inmiddels heeft de bus 1,2 miljoen kilometer op de teller en stond-ie maar wat te staan.

„Van een andere chauffeur hoorde ik dat een dergelijke bus in Gambia nog prima dienst kan doen. Nu brengen we hem er heen. De bus gaat voor een school gebruikt worden. Anders moeten de kinderen heel ver lopen. Het voelt goed om wat voor hen te kunnen betekenen. En het is een mooi avontuur.”

Horten en stoten

Over een week hopen Schellings en zijn passagiers in Gambia aan te komen. De reis verloopt met horten en stoten en nog niet eens omdat de oude touringcar het pruttelen tot kunst heeft verheven. „We zijn beroofd”, zegt Schellings bijna lachend.

„In Marokko. Wat creditcards, telefoons en de koffers met kleding waren weg. Stond ik ineens in mijn onderbroek met de plaatselijke Sherlock Holmes te praten. We hebben onze paspoorten nog.” Dus laat de groep zich niet kisten en verwacht het een dezer dagen de grens met Mauritanië te passeren. „We hebben onderweg al zoveel moois gezien en meegemaakt.”

Plaatselijke garagehouder

Als een boutje van de stabilisatorstang het begeeft, dan ligt Schellings met alle plezier 2,5 uur onder de bus om die met hulp van een plaatselijke garagehouder te repareren. Spaans benauwd, als de bus over smalle zigzagweggetjes en langs diepe ravijnen toert?

„We zijn wel wat gewend. We rijden met ervaren chauffeurs. Onderweg zijn we wel wat hobbeltjes tegenkomen, maar het leeuwendeel is gewoon geasfalteerd. Niet iedereen van ons is buschauffeur. Straks in de woestijn mogen ook de anderen wel even een uurtje rijden.”