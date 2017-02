Basisscholen Veessen bundelen krachten

VEESSEN - Alleen redden christelijke De Zaaier en openbare De Heemde het niet meer. Maar samen wel. De twee basisscholen in Veessen bundelen hun krachten en zijn nu De IJsselvallei. ‘De ene dag bidden we, de andere dag beginnen we met een liedje.’

Ze hebben er bijna een jaar op moeten wachten: Tristan Schrader uit Veessen en Jurre Bijsterbosch uit Welsum. Maar na de voorjaarsvakantie is het zover en komen de voetbalvrienden bij elkaar in de klas in een compleet vernieuwd schoolgebouw van De Heemde. De 10-jarige Jurre komt van de protestants-christelijke De Zaaier en Tristan (10) ging naar openbare basisschool De Heemde. Omdat sluiting voor de twee kleine scholen dreigde, is er sinds begin 2016 intensief gewerkt aan de vorming van een nieuwe school. En zijn de christelijke en de openbare school in het najaar officieel opgegaan in een nieuwe school: De IJsselvallei.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de verbouwing van het oude schoolgebouw van De Heemde, volgende week staat de verhuizing op het programma. Tristan en Jurre mogen alvast een kijkje nemen in hun nieuwe school. Voor Tristan een vertrouwde plek. ,,Ik kom hier vandaan, dit was mijn school. Maar alles was wel een beetje oud. De gele wanden vond ik eigenlijk best wel lelijk. Moet je nu kijken. Vet, die houten kasten en die grijze wanden’’’, roept Tristan uit. Hij en Jurre kennen elkaar van de voetbal, ze spelen bij Vevo, JO11-1. ,,Dat betekent jongens onder de 11 maar we zeggen zelf ook nog gewoon E1’’, licht Jurre toe. De jongen uit Welsum is net als Tristan onder indruk van de enorme metershoge kasten. ,,Daar kunnen heel veel boeken. Maar blijft alles zo grijs, meester?’’, vraagt hij aan schoolleider Bert Harmsen. Die stelt de jongen gerust: ,,Er zijn speciale stickers gemaakt die verwijzen naar de naam van onze school: De IJsselvallei. Je kunt dan denken aan vlinders, een koe, een kievit of een maiskolf. Ze fleuren de kasten en wanden op’’. legt Harmsen uit.

Als de jongens volgende week voorjaarsvakantie vieren, verhuizen Harmsen en zijn 11 collega’s de school over. De afgelopen weken kregen de bijna tachtig leerlingen les in de oude dorpsschool van De Zaaier. En kon er verbouwd worden bij De Heemde. De kinderen hebben dus al even aan elkaar en aan de nieuwe juffen en meesters kunnen wennen. Tristan voorzag voor een jaar geleden problemen met het bidden. ‘Ik ga niet tegen mijn zin bidden. Dat vind ik echt niet fijn’, riep hij in de Stentor. Die vrees blijkt niet terecht. ,,De ene dag bidden we, de andere dag beginnen we met een liedje. Je mag zelf weten of je bidt. Je moet dan wel even stil zijn. Maar dat lukt wel hoor.’’

Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen. Niet in Veessen dus. Bert Harmsen lacht. ,,We hebben afgesproken dat voor beide identiteiten in de nieuwe school een plekje is. Dus soms beginnen we de dag met een gebed, en soms op een andere manier. Die ruimte voor elkaar moet er zijn. In feite zijn de verschillen helemaal niet zo groot, we denken vaak hetzelfde over normen en waarden. Alleen de bron verschilt.’’