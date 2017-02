NUNSPEET - Kees van der Staaij is op verkiezingspad op de Biblebelt. We vangen hem op in hospice ‘De Regenboog’ in Nunspeet.

- Meneer van der Staaij, U bent nu in Nunspeet. De SGP haalt er altijd een kwart van de stemmen, in Staphorst, waar u vanavond bent, 32,6 procent. Binnenkort op Urk: met 51,6 procent deSGP-topper. De achterban is het altijd roerend met u eens, wat moet u nog vertellen?

"We waken ervoor dat we kiezers verliezen omdat we de trouwe achterban zouden verontachtzamen, we zoeken ook nieuwe kiezers trouwers. Gisteren in Amstedam - iets meer een wingebied voor ons dan Nunspeet. En er zijn er heus die op ons stemmen. Vanwege de normen en de waarden en onze stijl, waarin we anderen niet beschadigen. Sommigen kiezers zijn niet eens christelijk, had u niet gedacht he?"

- Uw verkiezingsthema is: “Stem voor het leven”. Geen abortus natuurlijk, ook geen euthanasie. Waarom ontvouwt u hier uw boodschap?

"We zijn erg voor pallitatieve zorg, pijnbestrijding, het wegnemen van de pijn maar niet het versnellen van het levenseinde, als de morfine hier wordt opgevoerd heeft dat een medisch doel, het kan zijn dat mensen sterven in dit proces, maar dat is dan zeker niet gezocht."

- Wat doet u dan met mensen die lijden aan het leven, die hebben niets aan het bestrijden van lichamelijke pijn.

"Dat heeft dan meestal te maken met de diepe eenzaamheid waarin zij verkeren of met de angst voor aftakeling, wij menen dat daar meer oog voor moet zijn - een enorme opgave voor de samenleving als geheel."

- Aardsere zaken dan, asfalt! In uw program schrijft u: Nederland is groter dan de Randstad, geld voor infrastructuur is evenzeer nodig in Zeeland, Gelderland en Overijssel.

"Inderdaad, we vinden dat men moet kijken naar de N36 en andere wegen hier, een belangrijk punt; vergroot de veiligheid, ook dat is 'een stem voor het leven', vinden we".

- In het verkiezingsprogramma staat ook: Staphorst ligt langs het spoor en verdient een station. Is dat uit de categorie 'leuke dingen voor de mensen?'

"Dat is ons aangereikt vanuit Staphorst zelf. Waar je sterk vertegenwoordigd bent krijg je suggesties mee. Zo hoort dat toch als volksvertegenwoordiging? Fijn dat u me eraan herinnert, we zullen het de mensen in Staphorst dadelijk graag voorhouden".