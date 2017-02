Lenie 't Hart in de bres voor SOS Dolfijn

HARDERWIJK - Lenie ’t Hart, oprichter van zeehondencrèche Pieterburen en het Lenie ’t Hart Zeehondenfonds, springt in de bres voor SOS Dolfijn. Op PiepVandaag.nl, doet zij een hartenkreet om de opvang van bruinvissen en dolfijnachtigen te steunen.

Piepvandaag.nl is een internetcommunity van mensen die opkomen voor dier, natuur en milieu. SOS Dolfijn was gehuisvest in het Dolfinarium in Harderwijk, maar wil naar een andere locatie. Volgens 't Hart geen verkeerde keuze: "Het Dolfinarium ligt heel erg onder vuur. Over de hele wereld zijn er acties tegen dolfinaria, want het zijn over het algemeen commerciële ondernemingen waar het dier een ding is om geld mee te verdienen."

Aanvankelijk wilde de bruinvisopvang verhuizen naar Ecomare op Texel, maar dat is financieel gestrand. Volgens directeur Eligius Everaarts is de stichting met meerdere partijen in gesprek. De dierenredders hebben vooral veel geld nodig. Lenie 't Hart maakt zich daar hard voor: "Ze hebben een plek nodig waar ze veilig zijn voor commerciële uitbuiting. Ze hebben ondersteuning nodig, ook financieel. Want de overheid geeft geen cent voor de opvang van hulpbehoevende dieren. Nederland heeft iets unieks. Als u daar net zo trots op bent als ik, help SOS Dolfijn dan met geld!", schrijft zij op Piepvandaag.nl.