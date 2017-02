Nieuw ecoduct over A1 en spoor tussen Apeldoorn en Amersfoort

KOOTWIJK - Nu razen de auto's nog voorbij, maar begin volgend jaar wanen dieren zich in een zee van rust boven de snelweg A1 en onder het naastliggende spoor. Tussen de afrit Stroe en Kootwijk werkt Pro Rail aan de aanleg van een ecoduct over de A1 en een faunapassage onder het naastgelegen spoor tussen Apeldoorn en Amersfoort.

,,Straks kan hier van alles over de weg en onder het spoor door, van dassen tot reptielen en van herten tot zandloopkevers'', vertelt boswachter Laurens Jansen van Staatsbosbeheer. Hij staat naast de snelweg A1, waar volop wordt weggewerkt aan het ecoduct. ,,Het is het laatste obstakel voor dieren over de A1 heen. Dit is van oudsher al een wildwissel, dus het is mooi dat dat weer hersteld wordt. Jaren geleden is het leefgebied met een grote schaar in stukken geknipt. We zijn het verplicht om ontsnippering voor elkaar te krijgen, dat is goed voor de soorten. Ik verwacht dat zodra de hekken voor de oversteek weggaan, de eerste dieren binnen een paar dagen al gebruik gaan maken van het ecoduct. Dat zagen we ook bij de opening van eerdere passages, dat gaat zo snel.''

Combinatie

Spoorbeheerder Pro Rail bouwt zowel de natuurbrug als de tunnel onder het spoor. ,,En dat is voor ons wel bijzonder'', legt Aldert Baas van Pro Rail uit. ,,We bouwen wel vaker onder sporen door, maar de combinatie met een ecoduct over de weg heen komt niet vaak voor. De tunnel onder het spoor door wordt vijftien meter breed, de natuurbrug over de weg vijftig meter.''

De eerste schop is in oktober vorig jaar de grond in gegaan, als alles volgens plan verloopt is het project halverwege 2018 klaar. Pro Rail werkt voor dit project samen met Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de gemeente Barneveld. De 7,1 miljoen die nodig is voor de aanleg, komt uit het Meerjarenprogramma Ontsnippering, dat gefinancierd wordt door de overheid. Vanuit het programma worden verschillende maatregelen genomen waardoor dierensoorten op de Veluwe met elkaar worden verbonden. Met de aanleg van verschillende ecoducten wordt ook de verkeersveiligheid vergroot.

Boomstronken

Aan weerszijden van het ecoduct worden drinkpoelen aangelegd. Jansen: ,,Die fungeren als het ware als lokpoelen. Er is niet veel drinkwater op de Veluwe, en door deze poelen worden de dieren hier naar toe geleid. Op de plek waar we nu staan wordt een stobbenwal aangelegd. Dit is een lang lint van oude boomstronken, zo kunnen de kleinere diersoorten veilig gebruik maken van de oversteek. ''

De bouw van het ecoduct en de spoortunnel gaat niet zonder enige hinder voor reizigers. Tijdens het paasweekeinde gaat de A1 aan beide kanten 's nachts dicht om de dwarsliggers over de weg te kunnen hijsen. Begin mei gaat het spoor dicht om de tunnelbak onder het spoor te kunnen schuiven.