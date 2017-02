article

EPE/ VAASSEN / EMST - Via Burgernet worden burgers in Epe, Vaassen en Emst vrijdagmiddag gevraagd uit te kijken naar een man in een witte lange bus, met dichte ramen. De man zou een hoedje dragen, half lang haar hebben en een groene jas en een broek met gaten dragen.

Politie Epe: kijk uit naar mogelijke kinderlokker in witte bus

Veluwe