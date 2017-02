Toekomst coffeeshop Liberty nog onzeker

HARDERWIJK - Gaat de Harderwijkse coffeeshop Liberty dicht? Of is er toch nog een ontsnappingsmogelijkheid voor eigenaar Celac Görgen? Burgemeester Harm-Jan van Schaik gaf de man een week om te reageren op de voorgenomen sluiting. Maar de onduidelijkheid blijft.

Görgen is onlangs veroordeeld voor bezit van een grote hoeveel hennep. Ook weigerde hij inzage te geven in de boekhouding. Feiten die voor de rechter zwaar genoeg wegen om hem een straf op te leggen.



Onmogelijk

Dat maakt het runnen van een coffeeshop onmogelijk, want een eigenaar mag geen strafblad hebben. Burgemeester Van Schaik zag zich ruim een week geleden genoodzaakt om 'een voornemen tot sluiting' bekend te maken aan Görgen. De eigenaar kreeg een week om de burgemeester ervan te overtuigen waarom hij toch open moest blijven. Afgelopen donderdag verstreek die termijn. Het is onduidelijk of hij iets van zich heeft laten horen.



Zorgvuldigheid

Volgens woordvoerster Atty Kaemingk valt er vanuit de gemeente Harderwijk 'nog even niets te communiceren'. Ook Görgen wil niet inhoudelijk reageren, laat hij via zijn zoon weten. Volgens Kaemingk vraagt de hele kwestie om grote zorgvuldigheid, ook op juridisch gebied. Daarom wordt gekozen voor radiostilte. De eigenaar van de coffeeshop aan de Vijhestraat heeft allerlei steunbetuigingen gekregen. Niet alleen van vaste klanten, maar ook van buurtbewoners en collega-ondernemers.

Twee shops

Mocht Liberty sluiten, dan komt er plek vrij voor een nieuwe coffeeshop. Harderwijk biedt ruimte aan een shop. D66 heeft inmiddels wel vragen gesteld over dat beleid. De fractie wil uitbreiding naar twee shops.