Video | Bom ontploft onder auto ondernemer Heerde

HEERDE - Een explosie heeft de auto van Gerhard den Boon uit Heerde zwaar beschadigd. Volgens de politie lijkt het op een aanslag. De ondernemer bleef zelf ongedeerd; de auto stond voor zijn bedrijf geparkeerd.

BOEM. Zondagavond tien over tien klinkt een knal die de Veldkampseweg in Heerde op zijn grondvesten doet schudden. Buren schrikken wakker, rennen de straat op. Terwijl de een denkt aan vuurwerk, weten andere buren direct: ,,Dit is een bom.” Als de rookwolken optrekken, blijkt dat er gepoogd is de auto van Gerhard den Boon (39) op te blazen. De complete onderkant van de auto, een Audi Q7, is ernstig ontwricht. Overal zitten gaten. De politie gaat uit van een gerichte actie en neemt de zaak hoog op.

Gerhard den Boon is directeur van de Den Boon Group, een bedrijf in straatwerk, montage, kitwerken en tuinaanleg. Hij woont met zijn vrouw Bernice en hun zes zoons in een villa naast het bedrijf aan de Veldkampseweg.

Ex-personeel

Zelf gaat Den Boon uit van een werkgerelateerde aanslag. ,,Je hebt als bedrijf met ex-personeel te maken, met mensen die vinden dat hen onrecht is aangedaan. En dan gaat het spoken in het hoofd. Misschien wel onder invloed van drank en drugs. Ik zie het als een kwajongensstreek. Eentje die niet grappig is overigens. Maar ik ben niet bang, heb ook geen extra beveiliging geregeld. Deze actie is gericht op materieel. Niet op mij als mens.”

De politie schakelt nog geen extra beveiliging in. ,,Het lijkt op een aanslag. Op bewakingsbeelden is duidelijk te zien dat iemand een explosief onder de auto legt. Of het om illegaal vuurwerk gaat of om zelf in elkaar geknutseld explosief, zal het onderzoek moeten uitwijzen", zegt een woordvoerder.

Kunststof

Het projectiel heeft de Audi behoorlijk beschadigd. De kunststof bumperdelen zijn zowel aan de linker- als aan de rechterkant verbogen. Her en der zitten onverklaarbare gaten in het plaatwerk aan de onderzijde van de auto, die een nieuwwaarde van dik boven de ton heeft. ,,Ik zit al 37 jaar in het vak, maar zoiets heb ik nog nooit gezien”, vertelt directeur Kees Burgerhout van het Heerder autobedrijf Van Bennekom.