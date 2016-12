Video | Groenteboer Kwakkel komt met webshop en zelfbediening op de markt

OOSTERWOLDE - Een dichte kraamwagen met zelfbediening, volgens Wim Kwakkel van Kwakkel’s Groente- en Fruithandel in Oosterwolde is het een primeur in Nederland. Bovendien heeft hij sinds kort een eigen webshop. Voor 10 uur besteld? Voor 14 uur bezorgd.

De een komt er speciaal voor naar de markt, de ander moet er nog even aan wennen. Kwakkel is in elk geval een bezienswaardigheid met zijn zelfbedieningswagen. Pak een mandje en loop door zijn ‘kraam’. Voel zelf het fruit, de groente. „We zijn hiermee uniek in Nederland”, zegt hij trots.

Voor de goede orde: zelfbediening op de markt is niet nieuw. „Het is geen gemeengoed, maar het is niet nieuw”, zegt Kwakkel. „Het zijn dan altijd kramen of grote partytenten.” Maar Kwakkel heeft een ‘dichte wagen’. Aan het eind van de markt op de trekhaak en wegwezen. En dat is vooral voor Kwakkel zelf prettig. „Het is fysiek veel minder zwaar.”

Op dinsdag staat hij in Elburg, op woensdag in Staphorst, op vrijdag in Olst en op zaterdag in ’t Harde. Hij heeft nog een noviteit: een webshop voor de lokale markt. In Olst werkt het nog niet, maar voor de andere standplaatsen geldt: voor 10 uur besteld? Voor 14 uur bezorgd. Op zijn site kan je middels een postcodecheck zien waar Kwakkel aan huis bezorgt.