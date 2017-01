Video | Student Remy vanuit machinistencabine NS: ‘Hier zijn we weer’

RAALTE - „Weten jullie nog dat ik een jaar geleden in het nieuws was omdat ik zo de cabine van de trein in kon lopen? Nou eh, hier zijn we weer.”

Niet de eerste keer

Trok Remy in maart 2016 de deur van een openstaande machinistencabine nog netjes dicht, vandaag trof hij weer een openstaande deur in een trein en klom de 26-jarige Raaltenaar naar boven. „Ik zag de deur op een kiertje staan en dacht, nu pak ik mijn momentje. Ik ben direct gaan filmen.” Remy Eekhof trof in het middenste treinstel van de trein die hij vrijdagmiddag van Zwolle naar Lelystad nam, een openstaande deur naar de machinistencabine. „Ik heb de deur achter me dicht getrokken en ben een beetje van het uitzicht gaan genieten”, vertelt Remy. „Na vijf minuten kwam er een conducteur, die schrok wel even. Hij liet meteen zien dat je een speciaal soort sleutel nodig hebt om iets te kunnen bedienen binnen. Ik heb nergens aangezeten, ik wil zelf ook in het openbaar vervoer.”

Reactie NS

​Via Twitter stuurt hij het filmpje dat hij maakte nog even naar de NS. Die reageren in eerste instantie dat het slot even opnieuw bekeken moet worden. „Want, ook al kan het niet echt kwaad, het is natuurlijk niet de bedoeling dat deze deur gewoon open staat.” Hierop reageert Remy dat er met het slot niks mis was, maar dat de deur gewoon niet goed was dichtgetrokken. Wederom bedankt de NS Remy dat hij zich bij de hoofdconducteur heeft gemeld.