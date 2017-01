article

1.6853237

WILP - Met de verhuizing van twintig clienten naar twee nieuwe geschakelde panden op Landgoed De Lathmer in Wilp heeft zorgorganisatie Zozijn een volgende stap gezet in een omvangrijk project. Van 2010 tot en met 2020 steekt Zozijn 80 miljoen euro in de herontwikkeling van het landgoed.

De Lathmer volop in beweging

WILP - Met de verhuizing van twintig clienten naar twee nieuwe geschakelde panden op Landgoed De Lathmer in Wilp heeft zorgorganisatie Zozijn een volgende stap gezet in een omvangrijk project. Van 2010 tot en met 2020 steekt Zozijn 80 miljoen euro in de herontwikkeling van het landgoed.

http://www.destentor.nl/regio/voorst/de-lathmer-volop-in-beweging-1.6853237

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.2864141.1485272693!image/image-2864141.JPG

Voorst,Sociaal en maatschappij,De Lathmer,dnr,top

Voorst