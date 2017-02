article

VOORST - Met het tekenen van een grondexploitatieovereenkomst is de bouw van een nieuwe COOP in Voorst een stap dichterbij gekomen. IJsseldal Wonen, projectontwikkelaar Montagne Advies en Ontwikkeling hebben onder meer afspraken gemaakt over de kostenverdeling. De gemeente heeft ook getekend.

'Grondakkoord' voor nieuwe supermarkt

