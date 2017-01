Jongens kondigen op Facebook overval aan

VOORST/ZAANDAM - De politie heeft twee zestienjarige jongens uit Voorst en Zaandam aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval.

Zij kondigden in een filmpje op Facebook aan dat zij een overval zouden plegen, meldde de politie dinsdag. Daarbij lieten ze ook een (nep)vuurwapen en munitie zien. Het beoogde doelwit werd niet genoemd. Bij huiszoeking werden geen wapens gevonden.

De jongen uit Voorst is in Apeldoorn ingesloten voor nader verhoor en onderzoek. De jongen uit Zaandam is overgedragen aan de politie in zijn regio, omdat hij ook verhoord moest worden over een ander strafbaar feit.