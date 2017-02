article

VOORST – Kadavers van vossen worden niet meer teruggelegd in de natuur uit vrees dat de lichamen misbruikt worden door tegenstanders van de jacht. Dat is in december ook gebeurd met twee dode vossen, die in Voorst aan een boom opgehangen waren, zo is de overtuiging van Buitengewoon Opsporingsambtenaar Jan Jutten (59) in de gemeente Voorst.

'Kadavers vossen in Voorst misbruikt door tegenstanders jacht'

