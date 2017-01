Omwonenden nieuwe rondweg Voorst eisen schadevergoeding



Beschrijving Artist impression van de toekomstige rondweg Voorst (N345). De afbeelding komt uit een #D-visualisatie van viadrupsteen.nl.

VOORST - Een huidige- en ex-bewoner van de Bolkshofweg in Voorst proberen dinsdag via de rechtbank planschade af te dwingen. Als gevolg van de aanleg van de rondweg om het dorp Voorst, die op 70 meter afstand van hun huizen komt te liggen. Daardoor zouden hun woningen in waarde dalen.

Bekijk ook... Aanleg rondweg Voorst weer stapje dichterbij