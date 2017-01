Puppy 'vrijwel zeker' gestolen uit tuin in Voorst

VOORST - De acht maanden oude puppy Chica van Marco en Kitty Gerritsen uit Voorst, is weg. Gestolen, vermoeden ze. "Alles wijst erop", zegt Lenny Temmink, die met haar speurhonden op zoek is gegaan naar het hondje.

Er zijn geen sporen van het hondje buiten de tuin aangetroffen. "Die houden opeens op, dat is verdacht", zegt Temmink. Bovendien heeft de buurman rond de verdwijning een wit Citroën-busje gezien, met een wit kenteken. "Het moeten dus Polen, Bulgaren of Roemenen geweest zijn."

Van huis

De eigenaren waren op het moment van de verdwijning - donderdagmiddag tussen twaalf en twee - net even van huis. Het hondje liep op dat moment in de afgesloten tuin aan de Hooistraat, in het buitengebied van Voorst. "Wie verwacht nou dat zijn hondje gestolen wordt..."

Busje

Mogelijk heeft iemand geweten dat het jonge hondje wel eens in de tuin bivakkeerde als de baasjes van huis waren. Temmink: "Het busje is de laatste dagen vaker gezien. En volgens de buurman stond het busje rond het tijdstip van de verdwijning, strak tegen de heg geparkeerd."

Dode hondjes

Saillant detail in deze verdwijningszaak is dat de acht maanden oude Franse bulldog afkomstig is van de (illegale) 'puppyhandelaar from hell' uit Holwerd. Daar werden in december 23 dode hondjes in de vriezer gevonden. Daarvoor is door de politie een 20-jarige man uit Drachten opgepakt.

Emotioneel

Franse bulldogs als Chica zouden - met stamboom - tussen de 2.000 en 3.000 euro opleveren. Eigenaresse Kitty Gerritsen is te emotioneel om te reageren: "Anders ga ik weer huilen..."