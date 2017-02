Agenten delen emotioneel verhaal over vondst dode vrouw (78)

TERWOLDE/DIEREN - De 78-jarige vrouw uit Dieren die sinds 6 december vorig jaar vermist werd, werd dinsdag aangetroffen in de IJssel ter hoogte van Terwolde. De vondst heeft diepe indruk gemaakt op de politie Voorst en Epe. Op Facebook delen zij hun verhaal.

De politie was dinsdag bezig met een verkeersongeval in Zutphen, toen er een ‘vreemde’ melding uit Terwolde binnenkwam. Er zou iets of iemand in de IJssel gevonden zijn. “Veel informatie is er niet maar met het gevoel zegt dat het misse boel is. Gelukkig zijn de collega's van politie Epe beschikbaar en gaan direct richting de locatie’’, schrijven ze op Facebook.

Slikken

Eenmaal ter plaatse treffen zij degene die de melding heeft gemaakt. Tijdens een wandeling bij de uiterwaarden viel de blik van de wandelaar op een lichaam. ,, We beschrijven bewust geen details maar het stoffelijk overschot (vakterm) lijkt grotendeels niet meer op dat van een mens. Het is erg makkelijk om te zeggen dat dit bij ons werk hoort, maar ook voor ons is het even slikken... we gaan aan de slag!”

Voertuigen

Er wordt een terugkoppeling naar het Operationeel Centrum gemaakt en er worden veel telefoontjes gepleegd. De waterpolitie en de hulpofficier van justitie komen ook ter plaatse, samen met de recherche, forensische opsporing en een forensisch arts. De normaal lege uitwaarden staan vol met voertuigen en hulpverleners. De foto’s worden gemaakt, schepen worden geremd en het sporenonderzoek wordt uitgevoerd.

Moeilijkste klus

,, Als allerlaatste begint de "moeilijkste" klus van vandaag: het bergen van het stoffelijk overschot. Ook dit gebeurt met de grootste voorzichtigheid en respect. Met name voor nabestaanden kan dit van grote waarde zijn. Met de nodige indrukken vertrekt iedereen vervolgens weer richting bureau’’, schrijven de agenten. ,,Uit onderzoek is gebleken dat het een dame betrof die sinds december 2016 als vermist was opgegeven. Een misdrijf is uitgesloten en uiteraard zijn de nabestaanden dezelfde dag nog geïnformeerd. Dit is ook meteen de reden dat dit bericht nu pas op onze Facebookpagina verschijnt.’’

Tot slot vertellen ze dat er voor de betrokken collega’s goed gezorgd wordt, ze worden begeleid door het TCO (team collegiale ondersteuning). ,,Gelukkig…. Niet elke dag’’, sluiten ze af.