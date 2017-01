Omstreden 'Vluchtelingenvilla' Twello brandt af

TWELLO - In de leegstaande 'vluchtelingenvilla' aan de Oude Rijksstraatweg in Twello woedt een grote brand.

Het gaat om een pand dat door de gemeente aangekocht is om statushouders te huisvesten. Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand in het pand aanwezig. Volgens de brandweer moet het pand als verloren worden beschouwd.

#Twello, tweede hoogwerker wordt ingezet om de brand in de kap onder controle te krijgen. Villa moet als verloren worden beschouwd. — VNOGregio (@VNOGregio) 28 januari 2017

De bedoeling van de gemeente was dat maximaal 14 vluchtelingen met een verblijfsstatus tien jaar lang in het pand zouden kunnen wonen. De gemeente was van plan om met dit doel de villa te gaan verbouwen.

Aankoop door gemeente

De gemeente Voorst kocht de villa aan de Oude Rijksstraatweg in september 2016, net nadat de verkopers de gemeente hadden gevraagd mee te denken over wat daarin wél mogelijk was. Want wonen mag er niet. Uit strategische overwegingen informeerde een ambtenaar vervolgens incognito naar de villa (waar Voorst nu tijdelijk vluchtelingen in wilde laten wonen). Ook maakte makelaar Hans Bieze pas bij de overdracht duidelijk dat niet hij, maar de gemeente de koper was. Vriend en vijand waren het erover eens: juridisch kan dat. Toch voelden raadsleden zich ongemakkelijk bij de gang van zaken.

In de jarendertigvilla aan de Oude Rijksstraatweg in Twello zouden tien tot twaalf vluchtelingen komen te wonen. De villa staat al jaren leeg en werd in september vorig jaar per openbare veiling verkocht; de aankoop van het pand kostte de gemeente Voorst ongeveer 400.000 euro. De gemeente was van plan het pand te laten verbouwen; de kosten daarvan zouden nog eens vier ton bedragen.