Politie zoekt wit busje in zaak pup Chica

VOORST - In de zoektocht naar de vorige week in Voorst (vermoedelijk) gestolen pup Chica kijkt de politie uit naar een witte bestelbus waarvan het kenteken bekend is. Dit busje is de afgelopen dagen gesignaleerd in de omgeving van Losser en Denekamp. Politiewoordvoerder Ruud Visser benadrukt dat er geen informatie is die erop wijst dat de inzittenden van dit voertuig bij de diefstal betrokken zijn.

