article

1.6883277

TWELLO - Kinderen drinken veel te veel zoete drankjes en moeten leren dat water gezonder is. Wat is dan beter dan op de tijdstippen dat kinderen toch al in het water liggen voor de zwemles, hen en hun ouders bewust te maken? Maandagmiddag is de aftrap in De Schaeck in Twello voor een drinkwatercampagne.

Waterdrinken na de zwemles in Twello

TWELLO - Kinderen drinken veel te veel zoete drankjes en moeten leren dat water gezonder is. Wat is dan beter dan op de tijdstippen dat kinderen toch al in het water liggen voor de zwemles, hen en hun ouders bewust te maken? Maandagmiddag is de aftrap in De Schaeck in Twello voor een drinkwatercampagne.

http://www.destentor.nl/regio/voorst/twello/waterdrinken-na-de-zwemles-in-twello-1.6883277

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6086151.1465289331!image/image-6086151.jpg

Twello,zwemles,Deventer,waterdrinkcampagne,dnr,top

Twello