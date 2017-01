Woningcorporatie IJsseldal: 'Schaf precariobelasting af'

TWELLO - De gemeenteraad van Voorst lijkt vast te willen houden aan de precariobelasting die het sinds november 2014 heft. Maandag deed IJsseldal Wonen een klemmend beroep op de lokale politiek om de lastenverzwaring van 1,6 miljoen euro per jaar terug te draaien. Vergeefs zo lijkt het; geen enkele partij gaf te kennen hier iets in te zien.

Aanleiding voor de vergadering was de beslissing van netbeheerder Vitens, om de belasting op waterleidingen één-op-één aan de inwoners van de gemeente Voorst te verhalen. Stroom-netwerkbeheerder Tennet laat inwoners van heel Nederland meebetalen aan de lokale heffing.

Omdat Vitens besloot de eerste twintig maanden van de precariobelasting, opgehoogd met de uitvoeringskosten én een verhoging met btw ineens te verhalen, vond het gemeentebestuur het nodig haar inwoners te compenseren. Want dat de eigen burgers de lastenverzwaring in de portemonnee zouden voelen, dat was niet de bedoeling. Ook de uitvoering van die compensatieregeling kost overigens geld: 15.000 euro. "Dit is geld rondpompen, en dat lijkt mij nutteloos", concludeerde inspreker Imco Kappe, die in navolging van IJsseldal opriep om de belasting af te schaffen.

Verbod

Hoewel de landelijke politiek een wetsvoorstel voorbereidt om de heffing van precariobelasting te verbieden, lijkt in Voorst geen enkele partij ervan af te willen stappen. In tegendeel: "Heeft het college getoetst of dat wat Vitens doet volgens de wet is", vroeg PvdA-Groenlinks-raadslid Hans de Graaf aan wethouder Hans van der Sleen. "En is het college bereid hier een juridische strijd over te voeren?" Wethouder Hans van der Sleen (Gemeente Belangen) antwoordde dat dit is onderzocht, maar dat hij in een juridische procedure geen heil ziet.

De gemeenteraad praat op 6 februari verder over de compensatieregeling.