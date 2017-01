Twellose villa speelt rol in videoclip bekende Belgische dj

TWELLO - Miljoenen fans van de Belgische dj-producer Lost Frequencies zien binnenkort Huis Duistervoorde in Twello. Het voormalig klooster komt prominent voor in de clip bij de nieuwe single.

Bij het speuren naar een 'mooi oud huis met een ziel' in het oosten van het land stuitte videoproductiebedrijf Soulvizion via airbnb.nl op Huis Duistervoorde in Twello. ,,We zijn gaan kijken en het bleek precies de locatie die we zochten'', vertelt Erik van der Zwan van het in Lelystad gevestigde Soulvizion.

Van der Zwan en zijn collega's maken alle videoclips bij nummers van Felix De Laet, de 23-jarige Belgische dj-producer die onder zijn artiestennaam Lost Frequencies wereldberoemd is. Het grootste succes boekte hij tot op heden met een remix van 'Are you with me' - het origineel is van de Amerikaanse countryzanger Easton Corbin.

Miljoenenpubliek

De Lost Frequencies-versie van 'Are you with me' verscheen in 2014 en de bijbehorende clip is op YouTube al ruim 206.000.000 keer bekeken. Andere clips van Lost Frequencies scoren ook miljoenen 'views'. Het lijdt geen twijfel dat de komende clip, waarin Huis Duistervoorde volgens Van der Zwan duidelijk in beeld komt, ook een miljoenenpubliek krijgt.

Van der Zwan mag van het management van Lost Frequencies nog niet prijsgeven hoe de nieuwe single heet waarbij de videoclip hoort. Het gaat in elk geval om een nummer van het in 2016 uitgebrachte album 'Less is more'. Half februari is de videoclip, zo verwacht hij, voor het eerst te zien op het YouTube-kanaal van Lost Frequencies. Daarna komt hij ook op het YouTube-kanaal van Armada Music, het label van dj Armin van Buuren

Huis Duistervoorde staat naast de Sint-Martinuskerk aan de Kerklaan in Twello. Het fungeert als particuliere woning en bed & breakfast en staat ook te boek als officiële trouwlocatie. Van 1890 tot 1967 deed het dienst als klooster. Sinds 2002 is het een rijksmonument.