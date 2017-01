Voorst zet mezen in als wapen tegen eikenprocessierupsen

VOORST - Het nieuwe wapen van de gemeente Voorst tegen eikenprocessierupsen is gevederd, vliegt en lust graag insecten. Mezen moeten de ondergang van de 'brandrupsen' worden.

Met het ophangen van 25 nestkastjes voor mezen aan de Zuiderlaan in Twello hoopt de gemeente Voorst een milieuvriendelijke manier te hebben gevonden om ter plekke de gevreesde eikenprocessierups te bestrijden. Kool- en pimpelmezen kunnen deze rupsen veilig verorberen door ze eerst van hun brandharen te ontdoen.



De slimme vogels vegen de rupsen - dit zijn larven van de nachtvlinder - langs een boomtak waardoor de brandharen loslaten. Daarna doen de mezen zich te goed aan de rupsen en/of voeren zij hier hun jongen mee. De proef met de mezen heeft plaats op het gedeelte van de Zuiderlaan waar geen fietsen passeren. Cliënten van De Kruidentuin in Twello hebben de nestkasjes gemaakt.



Elke eikenprocessierups heeft zo'n 700.000 haartjes die makkelijk afbreken en met het kleinste zuchtje wind kunnen worden verspreid. Vooral van half mei tot eind juni, wanneer de beestjes haren krijgen, komen er veel haren in de lucht. Wie hiermee in aanraking komt, kan jeuk of uitslag krijgen.



Voorst is niet de eerste gemeente die met mezen als ecologisch 'bestrijdingsmiddel' experimenteert. Vorig jaar is de gemeente Emmen overgegaan tot het ophangen van 120 nestkasten.