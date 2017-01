Wilpenaren starten eigen hulpdienst

WILP - Onder de noemer 'Wilp Helpt' beginnen veertien Wilpenaren vanaf volgende week hun eigen hulpdienst. Mensen die bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moeten maar zonder vervoer zitten, kunnen dan een beroep doen op een van de vrijwilligers.

Het idee om in het dorp een hulpdienst te starten komt van dorpscontactpersoon Gé Lenselink, die van het bestaan wist van vergelijkbare hulpdiensten in onder meer Twello en Klarenbeek. "Ik had voor de dienst twintig mensen in mijn hoofd, maar kon tijdens het werven van vrijwilligers al na de twaalfde stoppen met vragen." Iedereen die Lenselink vroeg, reageerde namelijk enthousiast op het initiatief en zegde zijn of haar hulp toe.

Behalve ritjes naar het ziekenhuis zijn de vrijwilligers ook in te zetten voor het doen van boodschappen of andere kleine klusjes. Gebruik van de hulpdienst is gratis maar voor reiskosten wordt een onkostenvergoeding gevraagd, van 29 cent per kilometer.