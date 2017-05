We piepen niet zo snel. Hoe gezond voelt jouw buurt zich?

Deventenaar maakte van tanken zonder te betalen een gewoonte

15:37 De zaak tegen een Deventenaar die verdacht wordt van 22 diefstallen van brandstof bij benzinestations in Oost-Nederland is donderdag aangehouden. De afwezige verdachte had gezegd 'de boete wel af te wachten' maar de gevolgen lijken groter dan hij beseft.