Weekendtips: Ode aan een schilder, Metal Battle en Tulpenloop

Ode aan Gerard ter Borch

Volledig scherm Willem 15 jaar. Gerard ter Borch 1658 2017 is een jaar met een dubbel jubileum. Het is het 400ste geboortejaar van Gerard ter Borch, de beroemdste schilder van Deventer. Daarnaast is het de 350ste verjaardag van de Magistraat, het imposante groepsportret dat de schilder in 1667 opdracht van het stadsbestuur vervaardigde. De tentoonstelling in de Stadsetalage van het Stadhuis aan de Grote Kerkhof brengt een ode aan Gerard ter Borch in Deventer. Centraal staan zijn Deventer portretstijl en in het bijzonder de Magistraat, de ‘Nachtwacht’ van Deventer. www.deventerverhaal.nl

Een dagje naar de kermis in Apeldoorn

Ben jij helemaal gek van de kermis? Of wil je gewoon een leuk dagje uit met je kinderen? Dan kun je tot en met donderdag 27 april een bezoek brengen aan de kermis op het Marktplein in Apeldoorn. Deze gezellige kermis in de buitenlucht biedt vertier voor het hele gezin. Er zijn kinderattracties, botsauto’s, behendigheidsspelen en grote attracties. In totaal zijn er bijna veertig attracties aanwezig op de Koningskermis. De kermis is vandaag geopend van 13.00 tot 23.00 uur, zaterdag van 12.00 tot 23.00 uur en zondag van 13.00 tot 23.00 uur. Zondag is het overigens Eurodag op de kermis. Veel attracties zijn tijdens Eurodag voor slechts één euro te betreden. Als gevolg van de kermis wordt de centrummarkt van zaterdag verplaatst naar de locatie Kanaalstraat, Hofstraat, Hoofdstraat-Zuid en het P1-parkeerterrein (Kanaalstraat).

Metal Battle finale in Harderwijk

Liefhebbers van metal muziek kunnen hun hart zaterdag ophalen bij Estrado in Harderwijk. Hier staat namelijk de finale van de Metal Battle op het programma. Na twaalf voorrondes en drie halve finales zijn er nog drie formaties over die strijden om de winst. Inferum uit Noord-Brabant, Polter uit Friesland en Pros\pect uit Limburg nemen het vanaf 20.00 uur tegen elkaar op. En om de avond compleet te maken, verzorgen de winnaars van de publieksprijs 2016 (Infinity) ook nog een optreden. De Metal Battle is een jaarlijks terugkerend fenomeen van het Noord Geldersch Metaal. Kaarten voor de finale van de Metal Battle kosten 6,66 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.estrado.nl.

Honden kijken kan tijdens rashondenshow in Hardenberg

Ruim 224 honden in 78 rassen zijn morgen te zien op de jaarlijkse rashondenshow van Kynologenclub Hardenberg in Hardenberg. Vijf internationaal bekende keurmeesters beoordelen het uiterlijk en de gezondheid van de dieren. Honden vanaf vier maanden doen mee aan de show, waarin ook dieren van een jaar of acht nog in te zien zijn. Wie een leuk hondenaccessoire zoekt, kan terecht bij een paar stands. De hondenshow begint om 10.00 uur in manage De Gulden Spoor aan de Hessenweg 78. Toegang is 3 euro.

Hardlopen langs de tulpen in Swifterbant

Volledig scherm © Photo News Wie zin heeft om hard te lopen langs de tulpenvelden kan zaterdag meedoen aan de Tulpenloop in Swifterbant. Bij de Kalverschuur aan de Visvijverweg 32 start een parcours van vijf of tien kilometer door het Rivierduingebied. In dit landbouwgebied staan veel tulpen in bloei. De loop, een recreatieve, begint om 10.30 uur. Na afloop krijgt elke deelnemer een bos tulpen. De organisatie, atletiekvereniging Flevo Delta uit Dronten, benadrukt dat er wel toiletten zijn, maar geen douches. Inschrijven voor de Tulpenloop is noodzakelijk en kan op www.inschrijven.nl.

Streekmarkt op de Hoge Veluwe

Bent u benieuwd wat deze regio allemaal voor een lekkere producten te bieden heeft? Dan is een bezoekje aan de streekmarkt op de Hoge Veluwe zaterdag zeker de moeite waard. Zowel voor jong en oud is er op de markt van alles te beleven. Bezoekers kunnen tussen het fietsen en wandelen door genieten van diverse etenswaren. Er zijn diverse soorten kazen te proeven, evenals Griekse delicatessen, speciaalbieren en gluten- en suikervrije producten. Ook worden er diverse non-foodproducten aangeboden, zoals huiden en vachten en producten van Alpacawol. De markt wordt gehouden van 10.00 tot 17.00 uur en is gratis te bezoeken.

Heel veel stripfiguren bij de Stripboekenbeurs

Auteurs die graag een persoonlijke tekening voor je maken, heel veel stripboeken, stripfiguren uit een 3D printer, zelf als fotomodel figureren in een strook, retro games en nog veel meer. Het is allemaal te zien en te doen bij de 17e editie van de Oost-Nederlandse Stripboekenbeurs. Deze is zaterdag 22 april in de Grote of Lebuïnuskerk in Deventer. Het duurt van 10.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis.

Lente-evenement in woonwarenhuis in Staphorst

In woonwarenhuis Boer in Staphorst wordt morgen het voorjaarsevenement ‘Beleef de lente bij Boer’ gehouden. Deze dag zijn er allerlei activiteiten op woongebied. Zo zijn de nieuwste voorjaarstrends te zien, er zijn workshops en demonstraties en er is een moodboardwedstrijd en stylingcompetitie. Dock Four, bekend uit het blad VTWonen, staat bij Boer met decoratieve wandsystemen en woodcarver Sander Boom zaagt een houtsculptuur. Daarnaast kunnen kinderen een nestkastje maken en een bloempotje verven. Het evenement is van 9.00 tot 17.00 uur. Meer informatie staat op www.boerstaphorst.nl/beleef-de-lente.

Luister naar verhalen over Deventer binnenstad