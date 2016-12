Wijngaard Telgt maakt beste wijn in de regio

ERMELO/ZWOLLE – Wijngaard Telgt uit Ermelo maakt de beste wijn volgens de Stentor Streekwijnentest. De Telgter Rood Barrique werd door wijnmeester Gerda Ronk en wijnkenner en –publicist Nicolaas Klei tot allerbeste uitgeroepen.

Wijngaardenier Jan van der Ham is sinds 2005 samen met zijn vrouw Hennie eigenaar van een hectare grond in Ermelo, waar ze in 2006 de wijngaard plantten. Inmiddels staat er 2400 druivenstokken ‘in bedrijf’, komen er nog 600 bij en heeft hij nog ruimte voor 1000 nieuw druivenstokken.

De winnende wijn is gemaakt van de Regentdruif. „De meest aangeplante druif in Nederland. Je kunt er niet een hele fruitige druif van maken, De classificatie ‘cassisfruit’ van het wijnpanel klopt wel. De smaak van zwarte bosvruchten is wel kenmerkend voor deze druif.”

Wild

Klei: “Dit is eigenlijk de eerste goede Nederlandse streekwijn die ik heb geproefd.” Ook wijnmeester en chefkok Gerda Ronk is enthousiast: “De wijn blijft ook, als hij al een tijdje geopend staat, overeind.” Zij adviseert de wijn te schenken bij bijvoorbeeld een wildgerecht.

Telgter

Ook de Telgter witte wijnen eindigden hoog in het klassement, hoewel het panel het niveau van de witte wijnen nog altijd niet hoog vindt.

De winnende Telgter Rood Barrique 2013 is onder meer te koop bij slijterijen in Ermelo en Harderwijk.

Lees zaterdag in de weekendbijlage van de Stentor en op de website alles over de wijntest, wijn- spijscombinaties en alle feiten en fabels over wijn.