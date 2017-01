Rechter verscheurt bon voor naaktwandelaars in Zeewolde



Een naaktrecreant elders in Nederland.

ZEEWOLDE - 't Is een overwinning voor de naturisten, vindt Roland van der Kleij. De boete die hij kreeg omdat hij samen met een vriend naakt door het Horsterwold in Zeewolde wandelde, is verscheurd.