Veilig verkeer Nederland: 'APK voor brommobielen zinvol'

Edwin van Isselt van importeur Aixam, marktleider van brommobielen in Europa, maakt zich zorgen over de staat van veel brommobielen op de Nederlandse wegen. Volgens hem is dit wagenpark sterk verouderd en komt er veel dubieuze import het land binnen.

,,Brommobielen met doorgeroeste chassis, slechte remschijven, soms slecht opgeknapt na schade’’, somt hij serieuze veiligheidsrisico’s op. De importeur pleit voor een jaarlijkse keuring, vergelijkbaar met die van een auto. ,,Nieuwe wagens hoef je niet meteen elk jaar te testen, oudere voertuigen wel.” Driekwart van alle brommobielen in Nederland is ouder dan tien jaar.



Periodieke keuring

Floris Liebrand van RAI Vereniging, de brancheorganisatie voor onder meer importeurs van 45-kilometerwagens, juicht het APK idee toe. ,,Als dat bijdraagt aan een verbetering van de veiligheid, moeten we dat doen.'' Veilig Verkeer Nederland vindt een periodieke keuring van brommobielen ‘zinvol’. ,,Veiligheid gaat boven alles, dus het kan zeker zinvol zijn”, zegt woordvoerster José de Jong. Veilig Verkeer Nederland pleit er al langer voor om brommobielen van provinciale wegen te weren.



Na een ernstig ongeval met een brommobiel - onlangs in Zeewolde - laaide de discussie over de veiligheid van 45-kilometerwagens hevig op. Bij dat ongeluk belandden twee zusjes met hun voertuig op de kop in een sloot. De 12-jarige Melissa Herbert overleefde het niet. De politie kan nog niets zeggen over de oorzaak van dit fatale ongeval. Euro NCAP, dat namens de Consumentenbond crashtests doet, concludeerde onlangs dat alle brommobielen zeer onveilig zijn.