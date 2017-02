Video | Dramatisch gesteld met veiligheid brommobiel

ZEEWOLDE - Het zware ongeval met een brommobiel in Zeewolde dit weekend doet de discussie over de 45-kilometerwagens wederom oplaaien. Volgens Euro NCAP, dat crashtests doet, is het dramatisch gesteld met de veiligheid van deze wagen.

Euro NCAP doet namens de Consumentenbond crashtests. Brommobielen komen heel slecht uit die tests. Bij onderzoeken in 2014 en in 2016 haalde geen van de voertuigen meer dan twee sterren (van de vijf). ,,We hebben speciale testen ontwikkeld voor deze brommobielen, omdat ze binnen onze huidige testen geen enkel punt zouden scoren…”, zegt Richard Schram van NCAP. ,,We zijn gaan testen, omdat de populariteit van de brommobiel in Europa toeneemt.” Niet alleen senioren rijden er vaak in, maar ook de jeugd.

Euro NCAP gaf eind vorig jaar een presentatie aan Europese verkeersbeleidmakers in Genève. ,,Daar hebben we gepleit voor betere eisen voor de brommobiel. Nu zijn er bijna geen eisen; er moet een gordel in zitten, een snelheidsmeter en er moet een knipperlicht aan de achterzijde zitten. Meer niet.” Uit de crashtests met enkele 45-kilometerwagens bleek bovendien dat de gordels lang niet altijd in orde waren. ,,Die schoten bij een ongeluk los. Levensgevaarlijk.”

Ingaan op het verschrikkelijke ongeluk in Zeewolde zaterdag, waarbij twee zusjes zwaargewond raakten, willen Euro NCAP en verkeersorganisaties niet. Dit omdat het onderzoek nog in volle gang is en duidelijkheid over de oorzaak ontbreekt.​

