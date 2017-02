Aanzienlijke weerstand tegen windturbines in Zutphen

ZUTPHEN - Een aanzienlijk deel van omwonenden van de locatie waar wellicht drie windturbines komen is tegen de bouw van zulke molens. Dat meldt Waterschap Rijn en IJssel in het zogeheten locatieplan voor de bouw van een windturbine op de grens van Zutphen en Eefde langs het Twentekanaal.

Het waterschap sprak onlangs het voornemen uit om een windturbine neer te zetten in Zutphen en trekt daarbij samen op met IJsselwind, dat twee turbines in het gebied wil laten bouwen.

Een definitief besluit over de turbine van het waterschap wordt tijdens een vergadering van het algemeen bestuur op 14 maart genomen. Daaraan voorafgaand stelde het waterschap een locatieplan op, waarin een analyse is gemaakt van alle betrokken partijen. Daarin wordt melding gemaakt van forse weerstand, die onder anderen naar voren zou zijn gekomen tijdens contacten met omwonenden op een inloopbijeenkomst van IJsselwind in juni vorig jaar en twee bewonersavonden voor direct omwonenden die het waterschap zelf in november organiseerde.

Redenen

"Argumenten tegen zijn aantasting van de leefomgeving in de vorm van geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling", wordt in het rapport gemeld. Bewoners zouden vinden dat het gebied al flink is aangetast en daardoor onbewoonbaar dreigt te worden. "Gewezen wordt op de rondweg N348 die het gebied doorsnijdt, licht- en geluidhinder vanaf het industrieterrein, de geuroverlast door de slibverwerking op het industrieterrein, geluidsoverlast en slagschaduw van de bestaande drie turbines en er komt mogelijk een nieuwe biomassacentrale op het industrieterrein."

De forse bezwaren van omwonenden zijn voor het waterschap geen aanleiding om af te zien van het voornemen. "Behalve de houding van omwonenden zijn er meer factoren die we meewegen", meldt een woordvoerder namens het waterschap daarover. "Zutphen scoort goed op aspecten als landschappelijke inpassing en het effect op woningen. Bovendien waren er in Etten en Olburgen (waar het waterschap afziet van de bouw van windturbines, red) veel meer sprake van actiegroepen en verzet."