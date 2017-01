article

ZUTPHEN - Geen enorme kavels meer waar vrij kan worden gebouwd, maar twee rijen met huizen met een nieuwe weg ertussen. Die aanpassing moet het gebied Het Berghege in Zutphen alsnog nieuwe bewoners opleveren. In opdracht van de gemeente Zutphen is de lap grond opnieuw verkaveld.

Andere verkaveling voor Zutphens nieuwbouwproject

