Anti-Trump kunstwerk uit Zutphen bij tentoonstelling San Diego

ZUTPHEN - Edith Meijering is normaal gesproken eigenlijk helemaal niet zo’n politiek geëngageerd kunstenares. Toch is ze dat wel geworden, want een kunstwerk van de Zutphense waarbij de aanstaande president Trump met ontbloot geslachtsdeel is afgebeeld hangt vanaf vandaag in San Diego.

Haar schilderij ‘Nasty Trump’ maakt onderdeel uit van de Nasty Women-tentoonstelling die momenteel door heel de VS is te zien. Een print daarvan althans, het origineel staat om praktische en financiële redenen nog in haar atelier in de Kolenstraat in Zutphen.

Het initiatief voor de tentoonstelling komt van twee Amerikaanse dames die een oproep aan vrouwelijke kunstenaars en curatoren op Facebook plaatsten om mee te doen. Daarmee moet nog voor de inauguratie van Donald Trump aandacht worden gevraagd voor de positie van vrouwen, naar aanleiding van verschillende vrouwonvriendelijke uitspraken van de aanstaande president. De oproep zet een sneeuwbaleffect in gang, want bijna 700 kunstenaressen van over de hele wereld zonden al werk in. De opbrengst van de verkochte kunstwerken gaat naar Planned Parenthood, een organisatie waar vrouwen terecht kunnen die een abortus willen.

Aasgier

Meijering schilderde Nasty Trump eind vorig jaar, direct na de Amerikaanse presidentsverkiezing. Het werk verbeeld Trump als een soort aasgier in combinatie met een ontbloot mannelijk geslachtsdeel. „Ik werk al een tijdje veel met vogels die een soort menselijke uitdrukking hebben. Maar dan zijn het meestal vrouwen en eigenlijk nooit bekende figuren.’’ Nog ontdaan door de verkiezingsuitslag ontstaat toch het anti-Trump kunstwerk. „Als je de inrichting van het huis van Trump ziet, dat is een snoepwinkel van beelden. Hij heeft iets cartoonachtigs, maar tegelijkertijd is het ook weer ernstig. Weinig mensen roepen zoveel weerstand op als Trump doet.’’ Associaties met een schreeuwende haan en het sprookje ‘De nieuwe kleren van de keizer’ leiden uiteindelijk tot het bijzondere schilderij. „Trump anticipeert op onderbuikgevoelens en andersom werkt dat net zo: bij zijn tegenstanders roept hij ook onderbuikgevoelens op.’’

Vrouwen

De Zutphense hoorde van de oproep in de VS en stuurde daarop een foto van haar werk in. De organisatoren zien er wat in en daarom is de Zutphense nu in zekere zin onderdeel geworden van een Amerikaanse protestbeweging. „De actie is een olievlek, het is wel verrassend hoeveel vrouwen er gereageerd hebben. Vrouwen en minderheden worden door Trump ook wel op een manier neergezet die veel weerstand oproept, daar zal het ook mee te maken hebben.’’

Daarom ook vindt Meijering het prima dat het schilderij met het voor haar afwijkende thema nu onderdeel uitmaakt van de Nasty Women-tentoonstelling. „Ik ben altijd bezig met mensen en hoe ze in het leven staan. Daar maakt politiek natuurlijk een onderdeel van uit. Het gaat me ook niet per se specifiek om abortus, maar wel om de hele tendens die door Trumps houding wordt neergezet.’’