article

1.6802736

ZUTPHEN - In Zutphen zijn in het oudejaarsweekend tenminste drie auto's beschadigd geraakt voor vuurwerk. Een van de voertuigen is volgens de politie vermoedelijk zelfs total loss.

Auto's vernield door zwaar vuurwerk in Zutphen

ZUTPHEN - In Zutphen zijn in het oudejaarsweekend tenminste drie auto's beschadigd geraakt voor vuurwerk. Een van de voertuigen is volgens de politie vermoedelijk zelfs total loss.

http://www.destentor.nl/regio/zutphen/auto-s-vernield-door-zwaar-vuurwerk-in-zutphen-1.6802736

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6802737.1483286305!image/image-6802737.JPG

Zutphen,Recht, misdaad en 112,vandalisme,vuurwerkvandalisme,top,hermes

Zutphen