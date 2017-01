Beachvolleyballers naar centrum Zutphen

ZUTPHEN - De kans is groot dat het Olympische beachvolleybalduo Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen deze zomer in het centrum van Zutphen is te bewonderen.

De Eredivisie Beachvolleybal Tour 2017 strijkt op 7, 8 en 9 juli hoogstwaarschijnlijk neer op de Groenmarkt in Zutphen. Tijdens de tour spelen de beste beachvolleyballers van Nederland tegen elkaar in een competitie. Daarmee kunnen punten worden vergaard voor het Nederlands kampioenschap. Daarnaast is er rond de beachcourts van het beach center op sportpark Zuidveen aan de Laan naar Eme ruimte voor onder anderen clinics voor scholen.

Vergunning

Als de vergunningen verleend worden is Zutphen dit jaar één van de tien speelsteden die worden aangedaan door de tour, die van mei tot augustus door het hele land gaat. Organisator Music and Sports uit Utrecht heeft bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor een driedaags evenement. Daarbij is het de bedoeling om een centercourt aan te leggen op de Groenmarkt.

De gemeente verleent in principe medewerking aan het evenement, mits de vergunningaanvraag voldoet aan de benodigde (veiligheids)eisen. Wilco Nijland van Music and Sports verwacht dat daar uiterlijk 1 februari duidelijkheid over komt. Over het programma wil Nijland zolang de vergunningen nog niet verleend zijn weinig kwijt, "maar het is in elk geval de bedoeling dat op zaterdag en zondag de professionele beachvolleyballers spelen en dat er op vrijdag ruimte is voor anderen om op de beachcourts te spelen.''