'Bestuur Stichting Sportaccommodaties Zutphen ondeskundig en incapabel'

ZUTPHEN - Er zal nog wat heel wat moeten gebeuren om de verhoudingen tussen de gemeente Zutphen, zwem- en waterpolovereniging De IJsselmeeuwen en de zwembadbestuurders van Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ) te normaliseren. Nadat zwembad De IJsselslag een maand gesloten was vanwege gezondheidsklachten concludeerde wethouder Coby Pennings deze week dat niemand iets fout heeft gedaan.

Zowel SSAZ als het ambtelijk apparaat van de gemeente zouden wat de bestuurder betreft adequaat hebben gehandeld. Onterecht, reageert voorzitter Robby van den Broek van De IJsselmeeuwen. Van den Broek noemt de bestuurders van SSAZ ,,ondeskundig, incapabel en niet betrokken" en ziet de gemeente daarvoor als eindverantwoordelijke. ,,Het zou het gemeentebestuur daarom sieren als de hand in eigen boezem wordt gestoken, maar dat kan in de politiek kennelijk niet."

Probleem

Er volgen de komende tijd evaluatiegesprekken tussen de betrokken partijen. De IJsselmeeuwen zullen daar bij aanschuiven, meldt Van den Broek. ,,Maar het is duidelijk dat er op meerdere gebieden een probleem is. Wij willen nader onderzoek naar de hele gang van zaken door een externe partij, een goede financiële afwikkeling van de door ons gemaakte kosten en gemiste inkomsten en duidelijke afspraken over de toekomst van het zwembad. Als er niet wordt ingegrepen in het bestuur van SSAZ gaat er binnen twee a drie jaar geconcludeerd worden dat het zwembad niet exploitabel is."

Van den Broek noemt de relatie tussen de leden van de zwem- en waterpolovereniging en het personeel dat werkzaam is bij het zwembad nog altijd prima. Wat het zwembadbestuur betreft zitten de IJsselmeeuwen echter op ramkoers. Als de door Van den Broek aangehaalde punten de komende periode niet naar tevredenheid worden afgehandeld ,,zullen we onze knopen tellen", meldt de voorzitter, daarmee doelend op een mogelijke beëindiging van de samenwerking tussen De IJsselmeeuwen en het zwembad. ,,Ons contract loopt tot 2020."