Bijna een miljoen euro voor Broederenklooster in Zutphen

ZUTPHEN - Het voormalige Broederenklooster in Zutphen gaat zo goed als zeker over in andere handen. De gemeente Zutphen, eigenaar van het rijksmonument, heeft een koopovereenkomst gesloten met Anton de Lange, de man die eigenaar is van landgoed annex hotel Groot Engelenburg in Brummen. Hij gaat 950.000 euro betalen.

De Lange was al langer in beeld om het eeuwenoude pand aan de Rozengracht over te nemen. Hij wil een klein boetiekhotel met vijftien tot twintig kamers onderbrengen in het gebouw. Daar is wel een wijziging van het bestemmingsplan voor nodig. Zodra die procedure met succes is doorlopen, draagt de gemeente het voormalige klooster over aan De Lange.

Onderdeel van de koopovereenkomst is onder meer dat de gemeente bij omstandigheden het recht van terugkoop heeft. Verder dient het monumentale karakter gerespecteerd te worden bij aanpassingen. En mag het naastgelegen Gideon-monument, waar jaarlijks de Zutphense 4-meiherdenking plaats heeft, niet in het gedrang komen.

Het voormalige klooster bood tot vorig jaar onderdak aan het Stedelijk Museum Zutphen. Het museum is vertrokken om dit jaar op te gaan in het nieuwe Hof van Heeckeren, aan 's-Gravenhof. De Lange gaf eerder in deze krant aan dat het boetiekhotel 'een bescheiden karakter' gaat krijgen, met een wat hoger prijskaartje per nacht dan de Zutphense hotels Inntel en Hampshire. "In die zin is het ook geen concurrentie."