Boekenmarkt moet op zoek naar nieuwe locatie

ZUTPHEN - De boekenmarkt in Zutphen verhuist dit jaar noodgedwongen naar een nieuwe locatie.

Het IJsselfestival kan maar op een deel van de IJsselkade worden gehouden en schuift daarom op richting Noorderhaven. De organisatoren moeten improviseren vanwege werkzaamheden aan de IJsselkade die in het voorjaar beginnen. De kade wordt de komende jaren opnieuw ingericht.

De organisatie van de boekenmarkt moet nog een flinke puzzel leggen om het evenement dit jaar door te kunnen laten gaan. Organisator Willem Oving van antiquariaat Mulder Boekenvreugd denkt zelf aan de omgeving van de Walburgiskerk als nieuwe locatie. "De gemeente is niet erg creatief in het meedenken'', zegt Oving. "We willen absoluut doorzetten dit jaar, maar parkeren wordt bijvoorbeeld een lastig punt. De parkeerplaatsen aan de IJsselkade verdwijnen en hetzelfde weekend is ook de Houtwal niet beschikbaar vanwege Foodwall.''

Voor andere evenementen die op of rond de IJsselkade plaatsvinden is de overlast dit jaar beperkter. De doorkomst van de Roparun wordt niet gehinderd door de afsluiting van de Oude IJsselbrug. Een dag later wordt de brug gesloten, echter wandelaars en fietsers kunnen gebruik van de brug blijven maken. Het IJsselfestival ondervindt wel enige hinder; het deel van de Bult van Ketjen tot aan de sluis bij de Berkel is niet beschikbaar. De oplevering van de nieuwe Noorderhaven biedt de organisatoren echter ook nieuwe mogelijkheden, waardoor het evenement iets opschuift richting het noorden.