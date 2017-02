Brommer in Zutphen gestolen tijdens proefrit

ZUTPHEN - Een Zutphenaar had via internet zijn brommer te koop. Zondagavond kwam een potentiële koper langs, die echter nooit is terug gekomen van zijn proefrit.

Het gaat om een Derbi Senda, met het kenteken 13FRL9. De gedupeerde had telefonisch afgesproken met een man die de brommer wel wilde kopen. De man is zonder helm in de richting van de Leestenseweg gereden en daarna is de brommer niet meer gezien.

Signalement

De dader is 1.80 meter lang, tussen de 20 en 25 jaar oud en droeg een rode jas met bontkraag, grijze muts, spijkerbroek en zwart/witte sportschoenen. De man had een slecht onderhouden tanden en noemde zichzelf Youri of Jordy.