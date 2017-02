Hoofdcommissaris Stoffel Heijsman: Nog veel meer nodig om crisis in opsporing af te wenden

WARNSVELD - Aangespoord door een kritisch rapport over het gebrek aan kennis, uitrusting en vermogen om te vernieuwen heeft de nationale politie de eerste stappen gezet naar verbetering van de opsporing. Vorig jaar zijn 220 'cyberagenten' aangenomen, er zijn experimenten gestart met nieuwe onderzoeksmethoden en de zoektocht naar hoger opgeleid personeel is begonnen. Nog veel meer is nodig om een 'crisis in de opsporing' af te wenden, zegt de portefeuillehouder Opsporing, hoofdcommissaris Stoffel Heijsman (63). Alleen gaat hij dat niet meer meemaken. Na meer dan 46 jaar bij de politie hangt hij volgende week het blauwe uniform voorgoed in de kast.

Volgens Heijsman is met de aanstelling, vorige maand, van de laatste 50 van in totaal 630 wijkagenten 'een stevig fundament gelegd' voor de nieuwe werkwijze. "De verhouding is nu één op de 5.000 inwoners. Dat was ook het uitgangspunt."

In Oost-Nederland gaan 65 politiebureau's sluiten. Volgens uw eigen baas Akerboom wordt het belang van het wijkbureau onderschat. Gebeurt dit niet te lichtvaardig?

"Het overgrote deel wordt in overleg met de gemeentebesturen vervangen door steunpunten. Minstens één per gemeente. We onderschatten de waarde niet, maar ik heb liever dat politiemensen op straat aanwezig zijn dan dat ze in een bureau zitten te wachten tot er misschien eens iemand langs komt. Aangifte doen kan tegenwoordig ook telefonisch, via internet of op afspraak. En als het een inbraak betreft proberen we de mensen altijd thuis op te zoeken."

Recent meldde een van uw eigen mensen in deze krant dat het fysiek en verbaal geweld tegen agenten heftiger wordt. Baart dit zorgen?

"Jazeker. Het is te gek dat zij die staan voor de veiligheid van anderen juist in hun eigen werk worden bedreigd. Ik denk overigens dat het niet specifiek tegen de politie is gericht. Het lijkt te passen in het brede maatschappelijke verschijnsel van polarisatie en licht ontvlambaarheid van mensen. Het aantal gevallen stijgt gelukkig niet, is zelfs iets afgenomen."

Ziet u verbeteringen bij de politie sinds "Handelen naar waarheid'?

"De belangrijkste beweging is dat we uitvoerende politiemensen de ruimte geven om te experimenteren. In de eenheden willen we proeftuinen mogelijk maken waarin ervaring wordt opgedaan met andere methoden. Er wordt voortdurend en iedere dag weer wat uitgevonden. Dat geldt voor de forensische opsporing, voor digitale opsporing en op het gebied van financieel rechercheren. We zijn bezig met kennisvermeerdering, investeren in cyber crime en trekken zij-instromers aan die digitaal of financieel-economisch onderlegd zijn. Vorig jaar hebben we er zo'n 220 binnengehaald, de ambitie is 500 aan het eind van dit jaar.

Heeft u voorbeelden van die experimenten?

"Die zijn nog geheim. We willen criminelen niet slimmer maken. Bovendien hebben we voor systemen consultaties uitstaan in de markt. We willen niet de prijs opdrijven door specifieke belangstelling te tonen."

Wat maakte uw werk in Oost-Nederland zo zwaar?

"We moesten een heleboel dingen tegelijk doen: voorkomen dat alle energie naar binnen slaat en veiligheid uit het oog wordt verloren, vijf regiokorpsen voor 79 gemeenten samenvoegen, een personele reorganisatie doorvoeren, de bedrijfsvoering ontvlechten en omgaan met cultuurverschillen."

Vindt u de reorganisatie geslaagd?

"Natuurlijk zijn er burgemeesters die niet helemaal tevreden zijn. Maar met de vorming van 27 basisteams heeft de relatie met gemeenten een sterk fundament. Draagvlak daarvoor is er absoluut."

Waar bent u het meest trots op?

"Dat ik mede vorm heb mogen geven aan de Zorgvuldig-Snel-Maatwerk-aanpak, Omdat ZSM

in de ontwikkeling van opsporing en ketensamenwerking echt een doorbraak heeft betekend in de werkwijze van OM, politie en partners."

Wie wordt uw opvolger?

"Die is nog niet bekend. Iedere vacature trekt weer elders een gat. Daardoor kost het soms meer tijd. De continuïteit is gewaarborgd bij mijn waarnemer Pim Miltenburg. Die vertrouw ik dat zeer toe."

U zei eerder open te staan voor nieuwe uitdagingen. Wat gaat het worden?

"Ik gebruik de periode tot aan de zomervakantie om een nieuwe balans te vinden, te ontwennen en misschien ook wel een beetje af te kicken en te reïntegreren thuis. En om alles wat op me afkomt te wegen en dan te kiezen wat ik leuk vind."