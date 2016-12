Hotel Broederenklooster wordt bijzonder en bescheiden

ZUTPHEN - In het Broederenklooster in Zutphen opent in de loop van 2018 een klein hotel dat zich op het hogere deel van de toeristische markt richt. Het klooster zelf wordt zo veel mogelijk in oorspronkelijke staat teruggebracht.

Dat is het zeer concrete plan van Anton de Lange, de man die eigenaar is van landgoed annex hotel Groot Engelenburg in Brummen.

Over de invulling van het complex aan de Rozengracht is de afgelopen jaren herhaaldelijk gesproken. De laatste vaste gebruiker was het Stedelijk Museum. Dat is vertrokken om komend jaar op te gaan in het nieuwe Hof van Heeckeren aan 's-Gravenhof. Op dit moment is het klooster het tijdelijk onderkomen van de bibliotheek.

De Lange heeft zelf bij de gemeente Zutphen aangeklopt met zijn idee. Burgemeester en wethouders keken daar al snel positief naar. Nu is het punt gekomen dat er concreet over verkoop van het eeuwenoude pand gesproken wordt. De Lange heeft goede hoop er snel met de gemeente uit te komen. Onbekend is welk bedrag er met de verkoop gemoeid is.

De plannen gaan uit van een ,,bescheiden boetiekhotel'' met vijftien tot twintig kamers.