IJsselbrug Zutphen straks in 'saai blauw'

ZUTPHEN - In 2017 verschiet de Oude IJsselbrug in Zutphen van kleur. Na de zomer is de constructie 'Zutphens blauw'. Tot verdriet van degene die de huidige kleur doorvoerde.

Dat niet iedereen de oranje laag van de Oude IJsselbrug waardeert, weet 'bedenkster' Yvonne van der Houwen al te goed. Geen probleem, vindt ze. Zolang het maar iets losmaakt.

Grauw

Het was eind jaren negentig, Van der Houwen was in Zutphen wethouder namens de VVD. En de brug was grauw. "Toen moest 'ie een onderhoudsbeurt hebben. Dan ga ik er meteen kunstwerk van maken, dacht ik."

De politica bekeek suggesties van een schilder uit Deventer. "Er was bijvoorbeeld ook een variant met alleen blauw. Op zich mooi, maar je ziet veel vaker blauwe bruggen in Nederland. Je moet iets origineels willen hebben."

Zodoende viel de keus op oranje. Zo'n twintig jaar later staat Van der Houwen er nog steeds achter. "Hoewel het oranje van mij wat feller had mogen zijn. En we hadden met de spoorwegen afgesproken dat de spoorbrug erachter felblauw zou zijn, dan had je een heel mooie compositie gehad. Dat is uiteindelijk nooit gebeurd en dat is ontzettend jammer."

Prikkelen

Komende zomer wordt de brug onder handen genomen. Daarbij hoort een nieuwe verflaag. 'Zutphens blauw' is straks de kleur, heeft de gemeente bepaald.

"Dat is zo saai als wat", vindt Van der Houwen (73). "Je moet prikkelen. Ik vind dat zoiets een markant punt mag zijn. Je komt de stad binnen, je ziet die witte huizen en dan ook nog een bijzondere brug. Dan denk je: potdikke, dat is een mooie stad, daar moet ik naar toe."

Dat niet iedereen gecharmeerd is van de wat vale oranje tint, vindt de oud- wethouder prima. "Dat hoort er gewoon bij en is niet erg, integendeel: ze hebben de brug dus in elk geval gezien. Mooi of niet mooi, het doet wat met je."

"Wat mij betreft hadden we de brug alsnog wat feller oranje gemaakt nu de kans er is, en ik had toch nog eens geprobeerd met de spoorwegen te praten om die andere brug feller blauw te maken. Maar goed, ik bemoei me er niet meer mee."