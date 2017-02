Inval in Zutphen voor acquisitie- en incassofraude

ZUTPHEN - De recherche heeft vanwege een onderzoek naar incassofraude woensdag een inval gedaan in panden in Zutphen, Arnhem en Dieren.

Bij het onderzoek is beslag gelegd op administratie en gegevensdragers. Daarnaast werden banktegoeden en luxegoederen zoals twee personenauto’s en camper in beslag genomen. Aanhoudingen zijn nog niet verricht. Het onderzoek werd gestart vanwege informatie uit onder andere uit België en door media-aandacht in het programma Radar.

Buitenland

Daarbij bleek dat er op grootschalige wijze incassofraude werd gepleegd over een periode van januari 2015 tot en met januari 2017. Meerdere inwoners van Nederland en België werden zo via onterechte automatische incasso’s gedupeerd. De automatisch geïncasseerde geldbedragen, naar schatting enkele miljoenen euro’s op jaarbasis, werden grotendeels naar het buitenland doorgesluisd. De slachtoffers werden vaak vanuit callcenters in het buitenland benaderd.