Jongen (11) vastgebonden achtergelaten in speeltuin

ZUTPHEN - De politie onderzoekt de mishandeling van een 11-jarige jongen uit Zutphen. De jongen zou vorige week maandag door vijf andere jongeren zijn vastgebonden met een stuk kippengaas in een speeltuintje. Daar lieten zijn belagers hem in hulpeloze toestand alleen achter.

De jongen werd bij het invallen van de avond bevrijd door een toevallig passerende buurtbewoner. Die had de jongen om hulp horen roepen. De jongen zou toen ongeveer een uur vastgebonden op de koude, natte grond hebben gelegen, onder een glijbaan.

De mishandeling vond plaats in Leesten, een vinexwijk in Zutphen. De jongen heeft aan de politie verklaard dat hij op straat werd aangesproken door een voor hem onbekende groep van vier jongens en één meisje, allen rond de vijftien jaar oud. Wat begon met wat duwen en trekken, eindigde met het vastbinden van de jongen. Dat gebeurde met kippengaas dat een van de jongeren in de omgeving had gevonden.

Geschrokken

Volgens de moeder van het slachtoffer (om redenen van privacy wil zij niet met haar naam in de krant, red.) maakt de jongen het goed. „Hij is vooral geschrokken en beduusd, maar heeft er verder lichamelijk niets aan overgehouden. Wat ik vooral niet begrijp is dat andere kinderen zoiets in hun hoofd halen. Wie doet en bedenkt nou zoiets?”

Buurtonderzoek

De politie neemt de zaak hoog op, zegt woordvoerder Esther Naber. De politie sprak inmiddels uitgebreid met de buurtbewoner die jongen vond. Ook is er buurtonderzoek gedaan. Volgens Naber wordt er nog altijd uitgekeken naar de daders.

Mensen die denken iets te hebben gezien, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Dit kan via het telefoonnummer 0900-8844.