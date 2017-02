Leesten krijgt minder zacht water dan de rest van Zutphen

ZUTPHEN - Vitens kan nog niet iedereen in Zutphen blij maken met zacht Veluws water. In Leesten stroomt het nog niet uit de kraan.

Niet iedereen in Zutphen kan genieten van het nieuwe zachte water dat afkomstig is van de Veluwe. Zo'n vijfhonderd huishoudens in de wijk Leesten krijgen sinds kort weer water dat wordt gewonnen in het Gelderse Hengelo. De reden: problemen met de waterdruk. Die problemen zouden in april verholpen moeten zijn.

In december bracht Vitens trots naar buiten dat iedereen in de gemeente Zutphen voortaan kon genieten van zacht water. Dat water is afkomstig van de Veluwe, van de speciaal hiervoor uitgebreide drinkwaterproductielocatie in Epe. Vitens heeft een nieuwe drinkwaterleiding laten aanleggen om het zachte kraanwater naar Zutphen te brengen.

Een woordvoerder van Vitens bevestigt dat sinds de overgang naar het Veluwse water problemen bestaan rondom de waterdruk. Dat zou te maken hebben met het waterreservoir op bedrijventerrein De Mars. "Daar is een verbouwing gaande, die nog niet is afgerond. Het was de bedoeling dat dit voor de overgang geregeld zou zijn, maar dat is niet gelukt. De verbouwing wordt nu afgerond, daarna krijgen inwoners van Leesten ook weer Veluws water", aldus de zegsvrouw.

Bewoners van de wijk Leesten hebben korte tijd kunnen 'genieten' van het zachte water, zegt de woordvoerder. "We kregen al vrij snel klachten over de waterdruk. Die was te laag. Huishoudens in Leesten krijgen daarom nu tijdelijk water dat in Hengelo wordt gewonnen. Dat water is ook zacht, maar niet zo zacht als het water uit Epe."