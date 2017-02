article

1.6898408

ZUTPHEN - Een 19-jarige man uit Zutphen is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden omdat hij diverse soorten harddrugs bij zich had. Dat meldt de politie Zutphen.

Man met harddrugs en weegschaal aangehouden in Zutphen

ZUTPHEN - Een 19-jarige man uit Zutphen is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden omdat hij diverse soorten harddrugs bij zich had. Dat meldt de politie Zutphen.

http://www.destentor.nl/regio/zutphen/man-met-harddrugs-en-weegschaal-aangehouden-in-zutphen-1.6898408

http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.4310458.1460292236!image/image-4310458.jpg

Zutphen,Recht, misdaad en 112,top

Zutphen