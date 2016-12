Omwonenden N348 hangen spandoeken 'gewoon' weer op

EEFDE - Omwonenden van de provinciale weg (N348) tussen Eefde en Gorssel laten het er niet bij zitten. Spandoeken die zij eerder hadden opgehangen en afgelopen vrijdag zijn verwijderd door de provincie Gelderland, zijn een dag later door hen weer teruggehangen. Volgens de omwonenden omdat de spandoeken 'heel goed werken'.

De spandoeken, meer dan veertig in totaal, zijn een paar weken geleden voor het eerst opgehangen aan bomen langs de weg. Met die actie vroegen de omwonenden van de weg aandacht voor hun wens om de maximumsnelheid op het wegvak tussen Eefde en Gorssel te verlagen, van tachtig naar zestig kilometer per uur. Dit omdat de huidige maximumsnelheid onveiligheid met zich mee zou brengen, vooral bij het oversteken. De provincie Gelderland wil echter niet meewerken aan die snelheidsverlaging.

De spandoeken, met teksten als 'Adviessnelheid 60' en 'Hier steken kinderen over', sorteerden volgens Rinze Oost, een van de initiatiefnemers van de actie, meteen effect. "Het is net alsof het verkeer bewuster is geworden van onze situatie. Met de spandoeken langs de weg wordt beduidend minder hard gereden. Het is daardoor een stuk leefbaarder voor ons geworden."

Vrijdag werden de spandoeken weggehaald door de provincie. De doeken zouden een negatief effect hebben op de verkeersveiligheid. Een dag later zijn ze echter weer teruggehangen door de omwonenden, die stellen dat de provincie geen inhoudelijke argumenten heeft om de spandoeken te verwijderen. Oost: "Zolang ze werken, blijven ze hangen."