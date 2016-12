Overlast Zutphense kermis in kaart gebracht

ZUPTHEN - Bewonersvereniging Platform Zaadmarkt wil in kaart brengen hoeveel overlast ondernemers en omwonenden ervaren van de jaarlijks gehouden kermis op de markten.

Om die reden verspreidt het platform momenteel een enquête onder ondernemers en omwonenden. Ondernemers en een aantal omwonenden geven al enkele jaren aan last te hebben van het evenement. Het zou daarbij vooral gaan om geluidsoverlast en onveiligheid. Tientallen ondernemers aan Zaadmarkt, Houtmarkt en Groenmarkt stelden daarom enkele jaren geleden al voor om de kermis te verplaatsen. De kermis zou hen jaarlijks flink wat omzet kosten. De gemeente onderzocht daarop al in 2014 of er een andere locatie voor de kermis te vinden is, maar die bleek niet voorhanden.

De omwonenden van de Zaadmarkt en omgeving zijn nu niet zozeer uit op het verplaatsen van de kermis, maar willen een oplossing zoeken waarbij iedereen tevreden is, weet Hein Reitsma van het met het Platform Zaadmarkt samenwerkende IJsselcentrum. ,,De problemen leven nog steeds, ieder jaar is er groot ongemak. Op lange termijn komt er gezien de breed gedeelde onvrede vast een nieuwe plek voor de kermis, maar op korte termijn willen we er voor zorgen dat de vergunning voor de kermis goed wordt nageleefd.''